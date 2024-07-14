Умерла экс-спикер Сейма Ингрида Латимира (Удре)

Ингрида Латимира пришла в политику во время созыва 7-го Сейма вместе с созданной Айнаром Шлесерсом "Новой партией", а позже в парламент она была избрана от Союза зеленых и крестьян (СЗК). Обязанности председателя Сейма она исполняла с 2002 по 2006 год. В правительстве Вилиса Криштопанса Ингрида Латимира (Удре) занимала пост министра экономики.

Она также была одним из кандидатов в президенты на выборах 1999 года, когда президентом Латвии избрали Вайру Вике-Фрейбергу.

В 2006 году на выборах в 9-й Сейм Ингрида Латимира (Удре) возглавила список СЗК в Латгале, но не была избрана.

До прихода в политику Латимира работала также в отделе протокола Департамента внешних связей Министерства сельского хозяйства в качестве старшего специалиста, была главным бухгалтером SWH Rīga, присяжным ревизором Латвии, руководителем ревизий в Coopers & Lybrand Latvija (позднее PriceWaterhouseCoopers), а также лектором Института бухгалтерского учета Латвийского университета.

Работала также в Рижской думе внештатным советником мэра, работала в совете ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения". Была выдвинута на пост еврокомиссара, президента Банка Латвии и других.

Соболезнования друзьям и близким Ингриды Латимиры выразил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Visdziļākā līdzjūtība bijušās Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Latimiras tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, viņai mūžībā aizejot! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 14, 2024

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