Умерла экс-спикер Сейма Ингрида Латимира (Удре)

Вечером в субботу, 13 июля, в возрасте 65 лет умерла бывшая спикер Сейма, депутат нескольких созывов Ингрида Латимира (в девичестве Удре), об этом со ссылкой на ее близких сообщает Служба новостей LTV.
Ингрида Латимира пришла в политику во время созыва 7-го Сейма вместе с созданной Айнаром Шлесерсом "Новой партией", а позже в парламент она была избрана от Союза зеленых и крестьян (СЗК). Обязанности председателя Сейма она исполняла с 2002 по 2006 год. В правительстве Вилиса Криштопанса Ингрида Латимира (Удре) занимала пост министра экономики.
Она также была одним из кандидатов в президенты на выборах 1999 года, когда президентом Латвии избрали Вайру Вике-Фрейбергу.
В 2006 году на выборах в 9-й Сейм Ингрида Латимира (Удре) возглавила список СЗК в Латгале, но не была избрана.
До прихода в политику Латимира работала также в отделе протокола Департамента внешних связей Министерства сельского хозяйства в качестве старшего специалиста, была главным бухгалтером SWH Rīga, присяжным ревизором Латвии, руководителем ревизий в Coopers & Lybrand Latvija (позднее PriceWaterhouseCoopers), а также лектором Института бухгалтерского учета Латвийского университета.
Работала также в Рижской думе внештатным советником мэра, работала в совете ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения". Была выдвинута на пост еврокомиссара, президента Банка Латвии и других.
Соболезнования друзьям и близким Ингриды Латимиры выразил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Visdziļākā līdzjūtība bijušās Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Latimiras tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, viņai mūžībā aizejot!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 14, 2024
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