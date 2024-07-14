Видео Пожары в Гризинькалнсе этим летом вызвали два не связанных между собой рецидивиста

На углу улиц Варну и Лабораторияс еще в мае находилось двухэтажное здание, в котором проживали 14 человек. Сейчас на ее месте - куча руин. 9 мая в этом месте и на расположенной неподалеку улице Звайгзню бушевали пожары, вызванные одним из бывших заключенных, из-за которых пришлось эвакуировать 40 человек.

Если на улице Звайгзню разрушения не так велики, то на улице Варну, по сути, уничтожен весь дом. Преступник, скорее всего, основательнее разозлился именно на подругу бывшей сожительницы, дом которой поджег, воспользовавшись бензином.

Жители заявили, что ему было 42 года, 20 из которых провели в тюрьме, из которой он только недавно вышел. Полиция из-за расследования подробности этого дела и мотивы не комментирует. Поджигатель находится за решеткой и ведется активное расследование.

Буквально в 600 метрах от этого места разрушительный пожар бушевал в ночь на минувшее воскресенье. По словам местных жителей, камеры наблюдения зафиксировали, что некий мужчина поджег сараи внутреннего дворика.

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