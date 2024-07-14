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Видео В Олайнском крае продолжают собирать информацию о разрушениях субботнего смерча

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

Самоуправление Олайнского края еще обобщает возможные разрушения после пережитого в субботу смерча, пояснил исполнительный директор краевого самоуправления Гиртс Батрагс.

По его словам, известно о пострадавших деревьях. Также затронуты строительные леса возле многоквартирного дома, находящегося в реновации. Возможные повреждения еще обобщаются, но исполнительный директор спрогнозировал, что их немного и они тоже не очень большие.

Батрагс не смог прокомментировать опубликованное в соцсетях видео, на котором видно, что смерч повредил парк солнечных панелей, так как он не является собственностью самоуправления.

Ранее сообщалось, что поздним вечером субботы у спасательной службы не было много вызовов в связи с разрушениями, вызванными грозой.

В соцсетях очевидцы сообщили, что в Олайне бушевал вихрь, который в том числе повалил парк солнечных панелей. В службе отметили, что помощи спасателей в данном случае не просили. В Олайне было всего два вызова о сломанных деревьях.

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