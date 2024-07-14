Видео В Олайнском крае продолжают собирать информацию о разрушениях субботнего смерча

По его словам, известно о пострадавших деревьях. Также затронуты строительные леса возле многоквартирного дома, находящегося в реновации. Возможные повреждения еще обобщаются, но исполнительный директор спрогнозировал, что их немного и они тоже не очень большие.

Батрагс не смог прокомментировать опубликованное в соцсетях видео, на котором видно, что смерч повредил парк солнечных панелей, так как он не является собственностью самоуправления.

Šovakar ap pl. 20.15 Olaines pusē plosījies virpuļviesulis. Tas gājis pāri saules paneļu parkam, raujot paneļus augstu gaisā.

Video: Ulvis Zeltiņš pic.twitter.com/bitdnxF0ew — Toms Bricis (@boms_tricis) July 13, 2024

Ранее сообщалось, что поздним вечером субботы у спасательной службы не было много вызовов в связи с разрушениями, вызванными грозой.

В соцсетях очевидцы сообщили, что в Олайне бушевал вихрь, который в том числе повалил парк солнечных панелей. В службе отметили, что помощи спасателей в данном случае не просили. В Олайне было всего два вызова о сломанных деревьях.

Видео: буря в Цесисе

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