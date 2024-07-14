За совершение тяжкого преступления полиция разыскивает изображенного на фото мужчину

Должностные лица следственного отдела Северо-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции, за совершение тяжкого преступного деяния, ищут изображенного на фото мужчину.
Если в вашем распоряжении есть любая информация, способствующая установлению его личности и местонахождения, просим проинформировать Госполицию, позвонив по номеру телефона 64603577; 64603521 или 112.
Также призывают откликнуться человека, изображенного на фото.
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