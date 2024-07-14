Видео Снята атака дронов на ростовскую нефтебазу

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 13 июля системы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщает российское независимое издание "Медуза".
В ведомстве сообщают, что два дрона были сбиты в Ростовской области, по одному в Белгородской и Курской областях. О последствиях атаки в Белгородской и Курской областях министерство и региональные власти не сообщили.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в результате нападения в Цимлянском районе загорелась нефтебаза. По первоначальным данным, погибших и раненых в результате нападения нет.
Видео нападения на депо опубликовано на Telegram-каналах. Прокремлевский канал Mash пишет, что его атаковали два дрона. Один из них упал в 20 метрах от депо, а другой попал в цель.
The moment of a drone attack on an oil depot in the Rostov region of Russia has been published online— NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2024
The video shows a guard with an anti-drone gun trying unsuccessfully to shoot down a UAV. pic.twitter.com/Gl6uqO7eEG
С начала полномасштабного вторжения России в Украину приграничные районы страны-агрессора регулярно подвергаются обстрелам. Нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы часто подвергаются атакам.
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