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Видео Снята атака дронов на ростовскую нефтебазу

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 13 июля системы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщает российское независимое издание "Медуза".

В ведомстве сообщают, что два дрона были сбиты в Ростовской области, по одному в Белгородской и Курской областях. О последствиях атаки в Белгородской и Курской областях министерство и региональные власти не сообщили.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в результате нападения в Цимлянском районе загорелась нефтебаза. По первоначальным данным, погибших и раненых в результате нападения нет.

Видео нападения на депо опубликовано на Telegram-каналах. Прокремлевский канал Mash пишет, что его атаковали два дрона. Один из них упал в 20 метрах от депо, а другой попал в цель.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину приграничные районы страны-агрессора регулярно подвергаются обстрелам. Нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы часто подвергаются атакам.

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