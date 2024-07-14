Видео Сильный ветер повредил парк солнечных батарей в Олайне

Самоуправление сообщает, что в субботу вечером, 13 июля, вихрь прошел над Олайнским краем, в результате чего был поврежден парк солнечных батарей Olaine Logistics Park. Парк закрыт, проводятся инспекционные работы.

Жителям, чье имущество находится рядом с парком солнечных батарей и которым был причинен ущерб, предлагается связаться с представителями SIA Ignitis Latvija по телефону 20005095 или 29959704.

LETA выяснила, что солнечные батареи установило предприятие Ignitis Latvija. После первых инспекционных работ было определено, что повреждена небольшая часть парка, но масштаб ущерба еще выясняется.

13. jūlija vakarā Olainē plosījies virpuļviesulis, kas tostarp apskādējis saules paneļu parku.



Glābēju palīdzība šajā gadījumā nav lūgta; Olainē bijuši vien divi izsaukumi par nolūzušiem kokiem, informē @ugunsdzeseji.



Olaines novada pašvaldība šodien turpina apkopot iespējamos… pic.twitter.com/VRnjEOOjHd — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 14, 2024

Компания Ignitis Latvija проводит работы по поддержанию безопасности. Об инциденте также проинформировано самоуправление Олайне.

Агентству LETA пока не удалось связаться с представителями самого парка.

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Информация, опубликованная на сайте компании по недвижимости Colliers, показывает, что логистический парк состоит из двух складов класса А общей площадью 39 250 квадратных метров.

Логистический парк расположен недалеко от Олайне, в полутора километрах от трассы А8 Рига - Елгава - Литва.

Ранее сообщалось, что поздним вечером субботы у спасательной службы не было много вызовов в связи с разрушениями, вызванными грозой.

В соцсетях очевидцы сообщили, что в Олайне бушевал вихрь, который в том числе повалил парк солнечных панелей. В службе отметили, что помощи спасателей в данном случае не просили. В Олайне было всего два вызова о сломанных деревьях.

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