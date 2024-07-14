Видео Принцесса Уэльская прибыла на Уимблдон: зрители аплодировали Кейт стоя

Принцесса Уэльская и ее дочь принцесса Шарлотта приехали на Уимблдон, чтобы посмотреть финал турнира Большого шлема, в котором сыграл испанский теннисист Карлось Алькарас против ветерана Новака Джоковича.

Когда принцесса Уэльская вышла на трибуны со своей дочерью и сестрой Пиппой Миддлтон, все аплодировали им стоя.

Как известно, Кейт до сих пор проходит лечение от рака, что ограничивает ее посещение публичных мероприятий. Это был второй раз, когда принцесса появилась на публике после того, как диагноз был объявлен публично.

Первый раз это было на дне рождения короля, когда она вместе с семьей смотрела авиашоу с балкона Букингемского дворца.

Зная, что Кейт сама увлекается теннисом и является большой поклонницей Уимблдона, люди до последней минуты ждали, посетит ли принцесса один из матчей. И сегодня это случилось!

Кейт надела фиолетовое платье, подчеркивающее ее стройную фигуру. Конечно, всеобщее внимание было приковано и к волосам принцессы, которые часто страдают во время химиотерапии, но они по прежнему густые.

"Я чувствую себя хорошо, но любой, кто проходит химиотерапию, знает, что бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни ты чувствуешь слабость, усталость и тебе нужно дать своему телу отдохнуть. Но в хорошие дни, когда ты чувствуешь себя сильнее, вы хотите максимально использовать это хорошее ощущение благополучия", - ранее делилась впечатлениями Кейт.

"В дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с удовольствием принимаю участие в школьной жизни детей, отдаюсь вещам, которые заряжают энергией и вдохновляют, а также немного работаю дома", - делится своей личной жизнью Кейт.

Фото: AFP / Scanpix

Фото: AFP / Scanpix

Фото: AFP / Scanpix

Фото: AFP / Scanpix

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