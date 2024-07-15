Министр не планирует требовать роспуска Елгавской краевой думы

Министр регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") не планирует требовать роспуска Елгавской краевой думы, хотя основания для этого есть, так как дума уже более трех месяцев не может выбрать председателя, пишет Latvijas Avīze.
Закон предоставляет Сейму такое право, но не обязывает его это делать, подчеркнула министр.
Берзиня будет следить за работой самоуправления, но считает, что в настоящее время краевая дума дееспособна, поскольку проводит заседания и принимает решения.
На следующий день после 10 июля, когда дума не смогла выбрать председателя, министр связалась с заместителем председателя Илзе Витолой (Крестьянский союз Латвии), которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя думы, и убедилась в том, что заседания думы проводятся и решения принимаются, в том числе по поправкам к бюджету. Поэтому Берзиня не видит причин вмешиваться в работу думы, что она сделала бы, если бы увидела повторяющиеся и систематические нарушения, как это было в Резекне.
Тем временем политические трения в Елгавской краевой думе не утихают, проводятся неформальные беседы, но реальных консультаций между партиями за прошедшие месяцы не было.
На заседании думы 10 июля кандидата в мэры от оппозиции, бывшего председателя Озолниекского края Андриса Озолиньша (Латвийская зеленая партия) поддержали только восемь из 19 депутатов. Не хватило голосов и кандидату партии "Для развития Латвии" Эмилсу Добрайсу.
Представители Крестьянского союза Латвии, составляющие ядро временной власти, не поддержали ни одного из кандидатов, но и не выдвинули своего представителя на пост главы самоуправления.
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