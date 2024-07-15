Министр не планирует требовать роспуска Елгавской краевой думы

Закон предоставляет Сейму такое право, но не обязывает его это делать, подчеркнула министр.

Берзиня будет следить за работой самоуправления, но считает, что в настоящее время краевая дума дееспособна, поскольку проводит заседания и принимает решения.

На следующий день после 10 июля, когда дума не смогла выбрать председателя, министр связалась с заместителем председателя Илзе Витолой (Крестьянский союз Латвии), которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя думы, и убедилась в том, что заседания думы проводятся и решения принимаются, в том числе по поправкам к бюджету. Поэтому Берзиня не видит причин вмешиваться в работу думы, что она сделала бы, если бы увидела повторяющиеся и систематические нарушения, как это было в Резекне.

Тем временем политические трения в Елгавской краевой думе не утихают, проводятся неформальные беседы, но реальных консультаций между партиями за прошедшие месяцы не было.

На заседании думы 10 июля кандидата в мэры от оппозиции, бывшего председателя Озолниекского края Андриса Озолиньша (Латвийская зеленая партия) поддержали только восемь из 19 депутатов. Не хватило голосов и кандидату партии "Для развития Латвии" Эмилсу Добрайсу.

Представители Крестьянского союза Латвии, составляющие ядро временной власти, не поддержали ни одного из кандидатов, но и не выдвинули своего представителя на пост главы самоуправления.

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