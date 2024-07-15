Он добавляет, что эта информация о Белоусове не очень популярна в Украине. "Он неоднократно говорил, что Запад - друг России и все, что происходит в их отношениях из-за Украины, - это ужасная ошибка, которую следует исправить", - сказал Буданов.

"Его личность необходима для установления определенных связей, чтобы был переговорщиком с Западом, и, к сожалению, он имеет в этом отношении определенные успехи", - продолжает Буданов.

Как сообщалось, в мае российский диктатор Владимир Путин назначил бывшего министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности, а на должность министра обороны выдвинул кандидатуру бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

65-летний Белоусов, экономист по образованию, был первым вице-премьером с 2020 года. Он курировал экономические вопросы. В 2012–2013 годах он был министром экономического развития, а с 2013 по 2020 год – советником президента в экономических вопросах.

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