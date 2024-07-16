Высокопоставленный северокорейский дипломат, базирующийся на Кубе, в ноябре прошлого года перебежал в Южную Корею, сообщает издание Chosun Daily.
Дипломат совершил побег незадолго до установления дипломатических отношений между Сеулом и Гаваной.
Северокорейский дипломат Ли Ильгю с 2019 года отвечал за политические вопросы в посольстве Пхеньяна на Кубе, его задачей было "воспрепятствовать установлению дипломатических отношений между Южной Кореей и Кубой", сообщала газета Chosun Daily.
Ли вместе с женой и детьми в начале ноября перебежал в Южную Корею, став самым известным северокорейским дипломатом, перебежавшим с 2016 года, отметило издание. Министерство объединения и МИД Южной Кореи сообщили новостному агентству AFP, что не могут подтвердить факт побега.
Министерство объединения Сеула ранее уже указывало на возросшее число случаев побега северокорейской элиты, которое, по словам ведомства, в 2023 году составило около десяти из 196 случаев перебежчиков, что является наибольшим числом за последние годы.
Примерно через три месяца после бегства Ли Сеул и Гавана, которая является одним из давних союзников Пхеньяна, объявили об установлении дипломатических отношений.
В эксклюзивном интервью южнокорейской газете Chosun Daily Ли сказал, что он решил сбежать после того, как Пхеньян отклонил его просьбу о лечении после травмы в Мексике, хотя на Кубе он не смог получить необходимое лечение из-за отсутствия специализированного оборудования.
Он также утверждал, что получил несправедливую оценку работы после того, как отклонил просьбу высокопоставленного северокорейского чиновника о взятке, когда он в августе 2019 года посетил Пхеньян для обсуждения проекта об открытии северокорейского ресторана на Кубе.
"Каждый северокореец хотя бы раз думает о жизни в Южной Корее, - сказал Ли в интервью. - Разочарование в северокорейском режиме и мрачное будущее заставили меня задуматься о бегстве", - добавил он.
Он также рассказал изданию, что экс-министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и его семья в декабре 2019 года были отправлены в лагерь политзаключенных в связи с делом о взятках, связанным с посольством в Пекине.
Южнокорейская разведка в мае предупредила, что Пхеньян готовит теракты, целью которых являются должностные лица и граждане Сеула за рубежом. Разведчик отметил, что это, скорее всего, реакция Пхеньяна на волну бегства северокорейской элиты. Многие северокорейские чиновники во время пандемии находились за границей и после облегчения пограничного контроля пытались избежать возвращения домой.
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