Он также утверждал, что получил несправедливую оценку работы после того, как отклонил просьбу высокопоставленного северокорейского чиновника о взятке, когда он в августе 2019 года посетил Пхеньян для обсуждения проекта об открытии северокорейского ресторана на Кубе.

"Каждый северокореец хотя бы раз думает о жизни в Южной Корее, - сказал Ли в интервью. - Разочарование в северокорейском режиме и мрачное будущее заставили меня задуматься о бегстве", - добавил он.

Он также рассказал изданию, что экс-министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и его семья в декабре 2019 года были отправлены в лагерь политзаключенных в связи с делом о взятках, связанным с посольством в Пекине.

Южнокорейская разведка в мае предупредила, что Пхеньян готовит теракты, целью которых являются должностные лица и граждане Сеула за рубежом. Разведчик отметил, что это, скорее всего, реакция Пхеньяна на волну бегства северокорейской элиты. Многие северокорейские чиновники во время пандемии находились за границей и после облегчения пограничного контроля пытались избежать возвращения домой.

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