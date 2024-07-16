Врачи призывают декриминализировать употребление нелегальных наркотиков в Латвии

Статистика пугает, поэтому настал последний момент последовать примеру других стран и декриминализировать употребление нелегальных наркотиков, чтобы люди не боялись просить помощи", - отметила Илзе Айзсилниеце, президент Латвийского общества врачей.

"В рамках действующего в Латвии законодательства сохраняется уголовная ответственность за употребление наркотиков, что создает очень большие проблемы, чтобы открыто можно было проводить превентивную работу по сокращению употребления наркотиков. Особенно затруднительно оказывать необходимую скорую помощь и лечение при передозировке наркотиками. Опасаясь уголовной ответственности, [о произошедшем] своевременно не сообщают в Службу неотложной медицинской помощи. Иногда после успешной реанимации пострадавшие пытаются скрыться от медиков, получая дополнительные травмы", - заявили в LĀB.

В письме LĀB и OPEN Radošais Centrs отмечается, что около 300 млн человек по всему миру употребляют нелегальные наркотики, что соответствует 5,5% населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет. Несмотря на десятилетия работы, политика сокращения предложения и спроса оказалась ограниченной.

"Запрещающая и карающая наркополитика имела непродуктивное влияние, способствуя распространению ВИЧ и гепатита С, летальной передозировке, массовым тюремным заключениям и другим нарушениям прав человека и насилию на наркорынке.

Еще в 2019 году Совет исполнительных директоров Организации Объединенных Наций одобрил декриминализацию употребления и хранения наркотиков, которую разработало Бюро ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Следуя этому призыву, еще в 2017 году около 23 стран ввели декриминализацию де-юре, или юридическое регулирование в отношении одного или нескольких ранее нелегальных наркотиков.

За последние семь лет еще многие страны присоединились к этому призыву ООН", - резюмирует общество.

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