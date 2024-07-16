Врачи призывают декриминализировать употребление нелегальных наркотиков в Латвии

Латвийское общество врачей (LĀB) вместе с OPEN Radošais Centrs обратилось к ответственным структурам и призывает декриминализировать употребление нелегальных наркотиков, чтобы предотвратить смертельные случаи среди подростков и молодежи.
LĀB и OPEN Radošais Centrs обратились к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, спикеру Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Эвике Силине, министру внутренних дел Рихарду Козловскису, министру юстиции Инесе Либине-Эгнере и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери с призывом декриминализировать нелегальное употребление наркотиков в Латвии, следуя таким образом примеру стран, присоединившихся к призыву Бюро по наркотикам и преступности ООН.
Такой шаг открыл бы больше возможностей для превентивных мер в борьбе с употреблением наркотиков, так как зависимые лица могли бы более уверенно говорить о своих проблемах, а также изменил бы существующий в обществе стереотип в отношении этой группы населения, поскольку наркозависимость - болезнь, отмечает LĀB.
"Мы - врачи - призываем к этому шагу, чтобы была возможность быстрее и эффективнее идентифицировать проблему, чтобы молодежь не боялась об этом говорить и обращалась за помощью. Данные о нелегальном употреблении наркотиков в Латвии вызывают тревогу. Статистика показывает, что с каждым годом все больше молодых людей употребляет нелегальные наркотики и умирает от передозировки наркотиками. Кроме того, в последние годы появляется тенденция к тому, что все больше женщин употребляет нелегальные наркотики.
Статистика пугает, поэтому настал последний момент последовать примеру других стран и декриминализировать употребление нелегальных наркотиков, чтобы люди не боялись просить помощи", - отметила Илзе Айзсилниеце, президент Латвийского общества врачей.
"В рамках действующего в Латвии законодательства сохраняется уголовная ответственность за употребление наркотиков, что создает очень большие проблемы, чтобы открыто можно было проводить превентивную работу по сокращению употребления наркотиков. Особенно затруднительно оказывать необходимую скорую помощь и лечение при передозировке наркотиками. Опасаясь уголовной ответственности, [о произошедшем] своевременно не сообщают в Службу неотложной медицинской помощи. Иногда после успешной реанимации пострадавшие пытаются скрыться от медиков, получая дополнительные травмы", - заявили в LĀB.
В письме LĀB и OPEN Radošais Centrs отмечается, что около 300 млн человек по всему миру употребляют нелегальные наркотики, что соответствует 5,5% населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет. Несмотря на десятилетия работы, политика сокращения предложения и спроса оказалась ограниченной.
"Запрещающая и карающая наркополитика имела непродуктивное влияние, способствуя распространению ВИЧ и гепатита С, летальной передозировке, массовым тюремным заключениям и другим нарушениям прав человека и насилию на наркорынке.
Еще в 2019 году Совет исполнительных директоров Организации Объединенных Наций одобрил декриминализацию употребления и хранения наркотиков, которую разработало Бюро ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Следуя этому призыву, еще в 2017 году около 23 стран ввели декриминализацию де-юре, или юридическое регулирование в отношении одного или нескольких ранее нелегальных наркотиков.
За последние семь лет еще многие страны присоединились к этому призыву ООН", - резюмирует общество.
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