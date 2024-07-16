Видео В Засулауксе водитель разбил два автомобиля и убежал. Комментарий Госполиции

Вчера, 15 июля, около 19:00 Госполиция получила вызов по одному из адресов в Риге, на ул. Элвирас, где некий автоводитель врезался в два припаркованных автомобиля и покинул место происшествия, сообщили порталу TVNET в Госполиции.

Брошенный автомобиль изъяли и доставили на парковку. На данный момент предполагаемый водитель уже установлен и дал показания. По факту произошедшего начат административный процесс о возбуждении ДТП.

Однако водитель должен считаться с тем, что придется нести ответственность за бегство с места происшествия. В настоящее время ведется активное расследование и полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

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