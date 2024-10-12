На дорогах Латвии гибнет все больше мотоциклистов. Только за одну неделю в Риге было три смертельных аварии. О причинах роста аварийности среди мотоциклистов рассказывает секретарь Латвийской ассоциации мотоклубов Арнис Блодонс в программе "Домская площадь", сообщает портал LSM+.
Эксперт рассказал, почему на дорогах Латвии много аварий с участием мотоциклистов
"В прошлом году в Латвии погибли 12 мотоциклистов, и это намного больше, чем в доковидную эпоху, когда у нас погибали от силы 1-2 мотоциклиста в год,
Covid-19 внес свои коррекции в транспортную сферу. За это время продажи мотоциклов увеличились на 15-20 %. В условиях ковидных ограничений мотоцикл стал очень популярным средством передвижения.
Да и вообще многие люди почувствовали его преимущества. Вот я, например, приехал к вам на "Домскую площадь" из Сигулды. Если бы я ехал на машине, то путь у меня занял бы на час больше. Но я ехал на мотоцикле - причем, не нарушая скоростной режим. Просто это средство передвижения дает больше преимуществ на дороге, позволяет обходить пробки и не мучиться с парковками", - сказал Арнис Блодонс.
Эксперт рассказал, что сегодня у многих мотоциклов есть специальные электронные приборы, которые уменьшают риск аварий, но многие мотоциклисты не умеют их правильно использовать. А в одной их аварий, в которой погиб мотоциклист, они были отключены.
Еще одна причина смертности мотоциклистов - это нарушение правил дорожного движения. Блодонс отметил, что три случаев гибели мотоциклистов из девяти в этом сезоне связаны с левым поворотом.
Но, пояснил Арнис Блодонс, не всегда в аварии виноват мотоциклист, часто виноваты плохие дороги.
"Мотоциклы вообще можно назвать малозащищенным транспортным средством. По данным Евросоюза, одной из частых причин аварий с участием мотоциклов является плохое состояние дорог.
Мелкие камни, ямы и ухабы - все то, что для автомобиля является лишь легким неудобством, для мотоцикла может стать смертельной угрозой", - сказал Блоданс.
Он считает, что в Латвии стоит заниматься просвещением водителей, рассказывать о возможностях мотоциклов.
"Вместо того, чтобы наказывать водителей уже с первого километра превышения скорости, лучше бы занимались просвещением - это гораздо эффективнее. Ведь в аварию можно попасть и на скорости в 50 км/ч", - отметил Блоданс, но признал и то, что некоторые мотоциклисты не прекратят ездить на высокой скорости.
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