Эксперт рассказал, почему на дорогах Латвии много аварий с участием мотоциклистов

"В прошлом году в Латвии погибли 12 мотоциклистов, и это намного больше, чем в доковидную эпоху, когда у нас погибали от силы 1-2 мотоциклиста в год,

Covid-19 внес свои коррекции в транспортную сферу. За это время продажи мотоциклов увеличились на 15-20 %. В условиях ковидных ограничений мотоцикл стал очень популярным средством передвижения.

Да и вообще многие люди почувствовали его преимущества. Вот я, например, приехал к вам на "Домскую площадь" из Сигулды. Если бы я ехал на машине, то путь у меня занял бы на час больше. Но я ехал на мотоцикле - причем, не нарушая скоростной режим. Просто это средство передвижения дает больше преимуществ на дороге, позволяет обходить пробки и не мучиться с парковками", - сказал Арнис Блодонс.

Эксперт рассказал, что сегодня у многих мотоциклов есть специальные электронные приборы, которые уменьшают риск аварий, но многие мотоциклисты не умеют их правильно использовать. А в одной их аварий, в которой погиб мотоциклист, они были отключены.