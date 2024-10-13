На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за существенное изменение организации движения на территории возле Центрального рынка.
Начат сбор подписей за масштабные изменения движения в Риге возле Центрального рынка
В качестве представителя инициативы указан Янис Адиянс. Он призывает окружающую среду возле Центрального рынка сделать более безопасной, удобной и приятной, особенно для пешеходов, но также для клиентов и поставщиков на автомобиле. Одновременно это означало бы и более подходящее попадание на Рижский автовокзал.
В инициативе предлагается перенести участок трамвайной линии 7-го маршрута, проходящий вдоль автовокзала, на улицу 13 января. Соответственно, остановку трамвая № 7 "Центральный рынок" следует перенести на улицу Ластадияс прямо над городским каналом. Еще необходимо демонтировать участок трамвайных путей у Центрального рынка и на ул. Прагас на полной его протяженности в обоих направлениях.
Далее следует создать регулируемый пешеходный переход через улицу 13 января напротив автовокзала в направлении Вецриги, а также ликвидировать перекресток, то есть проезжую часть в конце улицы Прагас - на нынешнем перекрестке с улицей 13 января. Часть проезжей части на ул. 13 января соответственно предлагается выровнять, сделав ее удобной, безопасной и ухоженной для пешеходов.
По мнению Адияна, важно, чтобы участок улицы Прагас под железнодорожным путепроводом был отведен только для пешеходов и велосипедистов. Стоит ли ликвидировать или оставить тоннель от автовокзала в Вецригу, создав надземный пешеходный переход, тоже могло бы стать рассматриваемым вопросов.
"Сейчас это место, к сожалению, далеко от стандарта ухоженной городской среды, и пешеходам с затруднениями движения и людям с ограниченными возможностями проблематично или даже невозможно им воспользоваться", - отмечает автор идеи.
По его мнению, с наземным переходом на центральную, важную и очень популярную у туристов территорию Риги существенно улучшилась бы доступность и ухоженность окружающей среды. А у клиентов Центрального рынка с автомобилями и поставщиков за счет нынешних рельсов было бы значительно больше мест для парковки.
"Это раздробленное, неудобное для использования и не очень безопасное место станет ухоженным, и его проще содержать. Среди прочего более наглядная, упорядоченная среда уменьшит и зону комфорта для карманников. Улучшится доступ и к Центральному рынку, и к автовокзалу и ухоженность этой территории. Удобнее будет и пересадка с других маршрутов общественного транспорта в 7-м трамвае", - перечисляет потенциальные выгоды от предлагаемых перемен их автор.
За указанную инициативу собираются подписи только задекларированных в Риге граждан.
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