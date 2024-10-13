Начат сбор подписей за масштабные изменения движения в Риге возле Центрального рынка

"Сейчас это место, к сожалению, далеко от стандарта ухоженной городской среды, и пешеходам с затруднениями движения и людям с ограниченными возможностями проблематично или даже невозможно им воспользоваться", - отмечает автор идеи.

По его мнению, с наземным переходом на центральную, важную и очень популярную у туристов территорию Риги существенно улучшилась бы доступность и ухоженность окружающей среды. А у клиентов Центрального рынка с автомобилями и поставщиков за счет нынешних рельсов было бы значительно больше мест для парковки.

"Это раздробленное, неудобное для использования и не очень безопасное место станет ухоженным, и его проще содержать. Среди прочего более наглядная, упорядоченная среда уменьшит и зону комфорта для карманников. Улучшится доступ и к Центральному рынку, и к автовокзалу и ухоженность этой территории. Удобнее будет и пересадка с других маршрутов общественного транспорта в 7-м трамвае", - перечисляет потенциальные выгоды от предлагаемых перемен их автор.

За указанную инициативу собираются подписи только задекларированных в Риге граждан.

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