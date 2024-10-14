Со среды в Латвии почти нигде нельзя будет ездить быстрее 90 км/ч

С сегодняшнего дня и до среды максимальная скорость в сети государственных дорог будет адаптирована к переменчивым и зимним погодным условиями, а со среды максимальная скорость на всей государственной сети дорог будет до 90 км/ч.

Исключением станет участков Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где работает адаптивное управление дорожным движением с помощью дорожных знаков с изменяемой информацией - при очень хороших условиях езды максимальная скорость движения там даже в зимний сезон составит 100 км/ч. При ухудшении метрологических и дорожных условий разрешенная скорость там снижается до 90, 80 или 70 км/ч.

Нужно отметить, что в зимний период дорожные и метеорологические условия могут меняться несколько раз в день, в том числе и быстро, поэтому водителям нужно обращать внимание на указатели дорожных знаков с изменяемой информацией и соблюдать их, напоминает LVC.

С наступлением осенней погоды водителям следует обратить внимание на то, что утром и вечером становится темнее, а видимость может ухудшиться из-за осадков и тумана. Дождь и опавшие листья могут сделать дороги скользкими, а порывы осеннего ветра могут привести к падению на дороги сломанных деревьев и веток.

16 октября в государственной сети дорог начнется сезон зимнего содержания, а это значит, что зимняя дорожная служба начнет свою работу, отслеживая условия движения и, при необходимости, проводя работы по максимальному улучшению условий движения.

Чтобы получить или передать информацию о том, что происходит на дорогах страны, каждый может позвонить на круглосуточную бесплатную информационную линию LVC 8000 5555.

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