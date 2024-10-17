Ирландский лоукостер Ryanair планирует отказаться от бумажных посадочных талонов и пунктов регистрации к маю 2025 года, пишет информационное агентство "Униан".
Ryanair готовит важное нововведение для пассажиров
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что пассажирам авиакомпании рекомендуется регистрироваться на рейсы только онлайн или через приложение до прибытия в аэропорт.
Если они этого не сделают, им придется доплатить 55 фунтов стерлингов (около 65 евро) при посадке в самолет, сообщает The Irish News.
"Мы хотим избавиться от проверок в аэропорту так же, как мы избавились от багажных стоек. Мы работаем над тем, чтобы с 1 мая все делалось в приложении, больше ничего не будет делаться на бумаге", - сказал Майкл О’Лири на пресс-конференции в Дублине.
Однако О'Лири добавил, что уже существуют процедуры на случай, если аккумулятор телефона пассажира разрядится и он не сможет получить доступ к информации о своем бронировании.
"Если у вас разрядился аккумулятор, у нас есть ваше место и паспорт, и мы можем сделать это при выходе на посадку. Иногда мы делаем так, если чей-то телефон по какой-то причине не сканирует", - пояснил он.
Глава Ryanair также сообщил, что в настоящее время приложением пользуются 60% пассажиров, и он прогнозирует, что к концу 2024 года это число увеличится до 80%. К маю у клиентов не будет другого выбора, кроме как использовать его.
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