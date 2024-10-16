В Латвии ограничили максимальную скорость движения - кроме участка на Сигулдском шоссе

Исключением станет участок Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где работает адаптивное управление движением с дорожными указателями переменной информации: при очень хороших погодных условиях максимальная скорость движения там составит 100 км/ч, в том числе в зимний сезон. С ухудшением метеорологических условий разрешенная скорость движения на этом участке будет снижена до 90, 80 или 70 км/ч.

Стоит учитывать, что в зимний период дорожные и метеорологические условия могут меняться несколько раз в день, в том числе быстро, поэтому водителям следует обращать внимание на знаки переменной информации и следовать их указаниям, напоминает LVC.

С наступлением осенней погоды водителей призывают учитывать, что по утрам и вечерам становится темнее, кроме того, видимость может ухудшиться из-за осадков и тумана. Из-за дождя и опавших листьев дороги могут стать скользкими, во время сильных порывов ветра на них могут падать сломанные деревья или ветки.

Сегодня в государственной сети автодорог начинается сезон зимнего обслуживания, то есть начнет работу зимняя дорожная служба, которая будет следить за условиями движения и по необходимости проводить работы по их улучшению.

Чтобы получить или передать информацию о происходящем на государственных автодорогах, следует звонить на круглосуточный информационный бесплатный телефон LVC 8000 5555.

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