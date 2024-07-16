Председателем Европарламента повторно избрана Роберта Метсола

За Метсолу проголосовали 562 из 720 евродепутатов, присутствовавших на первом заседании Европарламента нового созыва.

Она будет занимать этот пост в течение следующих двух с половиной лет.

Роберта Метсола является депутатом Европарламента с 2013 года.

Первый раз она была избрана главой Европарламента 18 января 2022 года после смерти своего предшественника Давида Сассоли.

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