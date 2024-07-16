Председателем Европарламента повторно избрана Роберта Метсола

Председателем Европарламента во вторник убедительным большинством голосов переизбрана Роберта Метсола, представляющая Европейскую народную партию.
За Метсолу проголосовали 562 из 720 евродепутатов, присутствовавших на первом заседании Европарламента нового созыва.
Она будет занимать этот пост в течение следующих двух с половиной лет.
Роберта Метсола является депутатом Европарламента с 2013 года.
Первый раз она была избрана главой Европарламента 18 января 2022 года после смерти своего предшественника Давида Сассоли.
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