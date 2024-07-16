Предложение взятки в десятки тысяч евро: Вайводсу предъявлены обвинения

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука, не называя лиц, подтвердила агентству LETA, что обвинения в предложении крупной взятки предъявлены двум лицам. Уже сообщалось, что вторым обвиняемым является Павел Томилин, бизнесмен и бывший помощник мэра Риги Нила Ушакова.

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в конце июня передало в прокуратуру уголовное дело, в рамках которого были получены доказательства того, что Вайводс якобы предложил сотруднику Министерства сообщения крупную взятку в обмен на благоприятное решение в интересах лица, предложившего взятку.

Представляемая предпринимателем компания, специализирующаяся на сделках с недвижимостью, приобрела два из 22 земельных участков на территории аэропорта "Рига", которые на тот момент не могли быть зарегистрированы в Земельной книге, поскольку Министерство сообщения не отказалось от намерения приобрести эти земли в государственную собственность.

В ходе расследования выяснилось, что по инициативе предпринимателя бывший исполняющий обязанности директора департамента якобы предложил взятку в размере 50 000 евро государственному чиновнику Министерства сообщения. Цель взятки - отказ министерства от права преимущественной покупки земельных участков в районе аэропорта.

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