Недавно Госконцелярия опубликовала результаты когортного анализа потребителей наркотиков. Центр профилактики и контроля заболеваний, общество DIA+LOGS, а также Анда Кивите-Уртане, Лаура Исаева, Лаура Малина и Рута Каупе проанализировали привычки употребления наркотиков и тенденции в Латвии. TVNET+ ознакомился с выводами авторов и выделил главные.

Первый когортный анализ о потребителях наркотиков в Латвии был проведен в 2006 году. После этого раз в год или два опрашивались те же люди. В случае необходимости группу пополняли новыми участниками, но не более 10% от общего числа группы.

Почему использовался именно такой подход? Авторы исследования поясняют, что это позволяет на протяжении длительного времени следить за здоровьем и поведением респондентов, исследуя изменения в течение времени. Другими словами, результаты показывают тенденции больше, чем профиль "среднего наркомана".