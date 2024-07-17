Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, он немедленно потребует начала мирных переговоров между Россией и Украиной, говорится в частном письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидерам Европейского Союза, с которым ознакомился Британская газета Financial Times.
FT: Если Трамп победит на выборах, он немедленно потребует начала переговоров между РФ и Украиной (4)
В письме Орбана, написанном сразу после турне, утверждается, что в случае победы Трампа на выборах он потребует мирных переговоров еще до инаугурации, а в вопросе финансовой поддержки Украины "пропорция финансового бремени между США и ЕС существенно изменится в неблагоприятном для ЕС направлении".
Это значит, что описанный Орбаном мирный план для Украины совпадает с идеей "разрешения конфликта", которую ранее продвигали два советника бывшего президента США.
По данным Reuters, согласно этому плану Белый дом предупредит Киев, что Украина продолжит получать военную помощь США только в том случае, если она начнет мирные переговоры с Россией.
Поэтому, как пишет в своем письме премьер-министр Венгрии, ЕС, предвидя изменения в политике США, должен либо признать необходимость немедленного начала переговоров между Россией и Украиной, либо взять на себя большую ответственность за финансирование обороны Украины.
В письме Орбан призывает ЕС возобновить прямые дипломатические контакты с Россией и начать переговоры "на высоком уровне" с Китаем, чтобы найти "мирное решение войны в Украине", поскольку Москва "в конфликте сильно полагается на Пекин".
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