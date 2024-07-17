Видео ДТП в Ильгюциемсе: очевидцы утверждают, что водитель был пьян

О неадекватном водителе, который испытывает явные трудности с управлением транспортным средством и удержанием его на дороге, Илье по телефону во время прогулки по улице Буллю в субботу вечером рассказал его знакомый. Через несколько минут за действиями сумасшедшего водителя житель микрорайона Ильгюциемс всего в нескольких метрах наблюдал уже собственными глазами.

"Он ехал со стороны Дзегужкалнса. Как рассказал знакомый, он словно уснул - так как машина ехала достаточно медленно, он начал выезжать на встречную полосу и слегка задел стоявшие там Volkswagen Bora и Toyota. С Тойоты он прямо "стружку" снял с дверей. Не знаю, что там с пассажирами", - рассказывает Илья.

Житель Ильгюциемса рассказывает, что в момент удара водитель Nissan, вероятно, внезапно проснулся и, резко ударив по педали газа, попытался повернуть автомобиль обратно в полосу движения, однако маневр был запоздалым, а выбранная скорость - неподходящей. "И он въехал прямо вот в этот столб. Видно, он на него с такой скоростью наехал, что перевернулся. Потому что столб был повален и машина перевернулась", - рассказывает очевидец.

На волоске от гибели или серьезных травм оказался пожилой человек, который ожидал общественного транспорта на остановке. "Мы видели, что там дедушка сидел на остановке. Ему там вроде ухо задело или что-то такое", - рассказывает Илья, добавляя, что от водителя ощущался запах алкоголя.

Госполиция подтвердила случившееся и сообщила, что в ДТП пострадали два водителя, которые были переданы медикам. Полиция возбудила административное дело и выясняет обстоятельствао случившегося.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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