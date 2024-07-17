""Беларускі Гаюн" выяснил, что дрон-камикадзе типа "шахед", который зашел в Беларусь сегодня в районе 8:40 утра, разбился в Октябрьском районе Гомельской области", - говорится в сообщении проекта в Telegram.

"По нашим данным, шахед упал между г.п. Паричи и аг. Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной", - сообщили представители проекта.

В момент падения дрона произошел взрыв.

"Нам доподлинно известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает - шахеды, которые залетают на территорию Беларуси - никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины", - говорится в сообщении.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук ранее сообщал, что Россия ночью отправила в Украину пять беспилотников Shahed-131/136.

Четыре из них были сбиты, а пятый залетел на территорию Беларуси.

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