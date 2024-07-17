Концерты сразу двух участников Positivus отменены

На фестивале Positivus отменены выступления группы Royel Otis и рэпера Ski Mask The Slump God, сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.
По словам представителей фестиваля, группа Royel Otis вынуждена прекратить гастроли по Европе, а значит, отменяется и выступление и на Positivus. Группа обещает выступить в Риге при первой же возможности.
В свою очередь, рэпер Ski Mask The Slump God не сможет выступить "из-за логистических проблем", по словам организаторов Positivus.
Видео: Обзор на Positivus-2023
Организаторы фестиваля призывают следить за изменениями в программе. Мероприятие пройдет 19 и 20 июля на Луцавсале, Рига.
Галерея: Атмосфера и гости Positivus-2023
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