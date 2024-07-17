Подросток пытался починить электроприбор и получил удар током. Он пережил клиническую смерть

В конце прошлой недели в Латвии от электротравмы пострадал 13-летний подросток, который своими силами пытался отремонтировать невыключенный электроприбор, сообщили RUS TVNET в AS Sadales tīkls. Прикоснувшись к неизолированному проводу, молодой человек получил удар током, из-за чего пережил кратковременную клиническую смерть. Пострадавший доставлен в больницу.
Предприятие напоминает, что нельзя производить ремонт электротехники, предварительно не отключив ее от источника питания - такие действия опасны для жизни.
Если электроприбор поврежден и требует ремонта, лучше доверить это электрику. Если же все же решено провести ремонт самостоятельно, электрооборудование необходимо предварительно отключить от сети. О прекращении подачи электроэнергии путем отключения соответствующих электрозащитных выключателей или "вилок" следует помнить и при проведении работ в доме, во время которых может быть затронута проводка за штукатуркой (например, забивание дюбелей или гвоздей в стены), напоминает компания.
"К сожалению, это не первое зарегистрированное в Латвии поражение электрическим током, которое получил человек при ремонте электроприбора под напряжением. Пару лет назад 54-летний мужчина погиб при ремонте поврежденного кабеля водяного насоса, не отключив его от электросети, а 34-летний мужчина умер от удара током, при проведении ремонта в доме, не отключив электричество. Люди до сих пор подвергают себя такому риску - это показывают и ежегодные социологические опросы. Это должно стать само собой разумеющимся шагом – перед ремонтом отключите электропитание! В противном случае это может стоить вам жизни", - говорит эксперт по электробезопасности Учебного центра Sadales tīkls Артур Шматс.
Как действовать в случае поражения электрическим током
В случае поражения электрическим током в помещении, прежде всего, необходимо немедленно прекратить подачу электроэнергии, отключив электропредохранители или отсоединив поврежденный электроприбор от розетки.
Если броситься на помощь пострадавшему, предварительно не отключив электричество, травму может получить и второй человек.
После отключения электроснабжения следует немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь по телефону 113. Следует помнить, что человек не всегда может самостоятельно оценить тяжесть электротравмы, поэтому, если он получил удар током, следует обратиться за медицинской помощью. Если пострадавший без сознания, до приезда медиков следует по возможности оказать первую помощь.
Если поражение электрическим током произошло в инфраструктуре электроснабжения, расположенной за пределами помещения, ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к пострадавшему и подпускать к месту происшествия других лиц -
необходимо соблюдать дистанцию не менее восьми метров.
Единственный способ помочь - позвонить спасателям по телефону 112 - экстренные службы сделают все возможное, чтобы как можно скорее отключить электричество на месте происшествия и оказать помощь пострадавшему.
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