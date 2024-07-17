Подросток пытался починить электроприбор и получил удар током. Он пережил клиническую смерть

Если электроприбор поврежден и требует ремонта, лучше доверить это электрику. Если же все же решено провести ремонт самостоятельно, электрооборудование необходимо предварительно отключить от сети. О прекращении подачи электроэнергии путем отключения соответствующих электрозащитных выключателей или "вилок" следует помнить и при проведении работ в доме, во время которых может быть затронута проводка за штукатуркой (например, забивание дюбелей или гвоздей в стены), напоминает компания.

"К сожалению, это не первое зарегистрированное в Латвии поражение электрическим током, которое получил человек при ремонте электроприбора под напряжением. Пару лет назад 54-летний мужчина погиб при ремонте поврежденного кабеля водяного насоса, не отключив его от электросети, а 34-летний мужчина умер от удара током, при проведении ремонта в доме, не отключив электричество. Люди до сих пор подвергают себя такому риску - это показывают и ежегодные социологические опросы. Это должно стать само собой разумеющимся шагом – перед ремонтом отключите электропитание! В противном случае это может стоить вам жизни", - говорит эксперт по электробезопасности Учебного центра Sadales tīkls Артур Шматс.