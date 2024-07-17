Силиня поддержала декриминализацию употребления наркотиков среди молодежи

"Сообщение для молодежи: если ты употребляешь и у тебя возникли проблемы, то вызывай врача, и тебе за это ничего не будет - это правильное направление", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что необходимо работать и над тем, чтобы разъяснять молодежи вред наркотиков.

Как сообщалось, Латвийское общество врачей (LAB) и организация OPEN Radošais Centrs, работающая с молодежью из групп риска, призвали к декриминализации употребления наркотиков, так как считают, что это даст больше возможностей для профилактики наркомании. LAB и OPEN Radošais Centrs направили призыв президенту Эдгару Ринкевичу, председателю Сейма Дайге Миерине и нескольким министрам.

Организации в своем заявлении отмечают, что таким образом Латвия последует примеру стран, которые присоединились к призыву Организации Объединенных Наций (ООН) и Управления ООН по наркотикам и преступности. Декриминализация употребления наркотиков откроет больше возможностей для профилактических мер, так как люди с наркотической зависимостью смогут более открыто говорить о своих проблемах, а также это уменьшит стигматизацию этой группы в обществе.

Как указала президент LAB Илзе Айзсилниеце, такой шаг позволит быстрее и эффективнее выявлять проблемы, чтобы молодые люди не боялись говорить о них и обращаться за помощью. Она отметила, что с каждым годом все более молодые люди начинают употреблять наркотики и умирают от передозировки. В последние годы также наметилась тенденция к увеличению числа употребляющих наркотики женщин.

"Статистика пугает, поэтому давно пора последовать примеру других стран и декриминализировать нелегальное употребление наркотиков, чтобы люди не боялись обращаться за помощью", - сказала Айзсилниеце.

Действующее законодательство в Латвии предусматривает уголовную ответственность за употребление наркотиков, что создает большие проблемы для открытой профилактической работы. Особенно трудно обеспечить необходимую неотложную помощь и лечение при передозировке наркотиков, отмечают организации.

Также по этой причине люди, опасаясь уголовного преследования, не сообщают о случаях передозировки, а после успешной реанимации пострадавшие пытаются сбежать от врачей, причиняя себе дополнительный вред.

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