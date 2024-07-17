Силиня поддержала декриминализацию употребления наркотиков среди молодежи

Премьер-министр Эвика Силиня поддерживает идею декриминализации употребления наркотиков среди молодежи. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер заявила, что во время работы на посту министра благосостояния уже обращалась с подобной просьбой в совет по контролю и ограничению наркомании при Минздраве, который уже одобрил предложение Министерства юстиции о том, что молодые люди больше не будут подвергаться уголовному преследованию за употребление наркотиков.
Как ранее сообщил Минздрав,
координационный совет одобрил предложение министерства об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических и психотропных веществ.
Осенью Минздрав подаст его вместе с другими предложениями на рассмотрение в профильной парламентской комиссии.
"Все понимают, насколько опасно, когда молодые люди, опасаясь уголовной ответственности, не обращаются в оперативные службы или их друзья скрывают факт употребления наркотиков. Так мы можем потерять молодежь", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что это не относится к тем, кто распространяет наркотики - они должны нести заслуженное наказание.
Силиня выразила надежду на то, что общество поймет, почему необходимо декриминализировать употребление наркотиков среди молодежи. "Мы хотим помочь молодым людям, которые делают это по глупости, дав им возможность, а не наказывая", - подчеркнула премьер-министр.
Президент также поддержал идею декриминализации употребления наркотиков среди молодежи, но подчеркнул, что для тех, кто организует торговлю наркотиками и продает их молодым людям, должно быть предусмотрено уголовное наказание.
Президент отметил, что молодые люди недостаточно информированы об Уголовном законе и не знают о том, что предусмотрены случаи, когда они могут быть освобождены от уголовной ответственности.
"Сообщение для молодежи: если ты употребляешь и у тебя возникли проблемы, то вызывай врача, и тебе за это ничего не будет - это правильное направление", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что необходимо работать и над тем, чтобы разъяснять молодежи вред наркотиков.
Как сообщалось, Латвийское общество врачей (LAB) и организация OPEN Radošais Centrs, работающая с молодежью из групп риска, призвали к декриминализации употребления наркотиков, так как считают, что это даст больше возможностей для профилактики наркомании. LAB и OPEN Radošais Centrs направили призыв президенту Эдгару Ринкевичу, председателю Сейма Дайге Миерине и нескольким министрам.
Организации в своем заявлении отмечают, что таким образом Латвия последует примеру стран, которые присоединились к призыву Организации Объединенных Наций (ООН) и Управления ООН по наркотикам и преступности. Декриминализация употребления наркотиков откроет больше возможностей для профилактических мер, так как люди с наркотической зависимостью смогут более открыто говорить о своих проблемах, а также это уменьшит стигматизацию этой группы в обществе.
Как указала президент LAB Илзе Айзсилниеце, такой шаг позволит быстрее и эффективнее выявлять проблемы, чтобы молодые люди не боялись говорить о них и обращаться за помощью. Она отметила, что с каждым годом все более молодые люди начинают употреблять наркотики и умирают от передозировки. В последние годы также наметилась тенденция к увеличению числа употребляющих наркотики женщин.
"Статистика пугает, поэтому давно пора последовать примеру других стран и декриминализировать нелегальное употребление наркотиков, чтобы люди не боялись обращаться за помощью", - сказала Айзсилниеце.
Действующее законодательство в Латвии предусматривает уголовную ответственность за употребление наркотиков, что создает большие проблемы для открытой профилактической работы. Особенно трудно обеспечить необходимую неотложную помощь и лечение при передозировке наркотиков, отмечают организации.
Также по этой причине люди, опасаясь уголовного преследования, не сообщают о случаях передозировки, а после успешной реанимации пострадавшие пытаются сбежать от врачей, причиняя себе дополнительный вред.
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