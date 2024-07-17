По воспоминаниям жителя эстонской волости Кадрина Арне Кастемяэ, в 1945 году в братской могиле на улице Парги были захоронены останки как советских, так и немецких солдат, причем последние туда попали по ошибке. Во вторник, 16 июля, началась эксгумация останков с целью перезахоронить солдат там, где и должны покоиться мертвые люди - на кладбище, сообщает Rus.Postimees.
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Фото ⟩ Раскопки советской братской могилы в Эстонии: в 1945 году там закопали и немецких солдат?
Перевод: София Солдатенко
Раскопками братской могилы на улице Парги в Кадрина руководит археолог Военного музея Арнольд Унт, который был руководителем практически всех раскопок братских и общих могил советского времени.