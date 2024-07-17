Полиция просит помощи в установлении личности людей на фото

Люди на фото могут оказаться свидетелями и существенно помочь расследованию.

Если вы узнаете людей, изображенных на фото, полиция призывает позвонить по телефону 249 607 90, 670 864 16 (в будние дни с 8:00 до 16:30) или 670 753 33.

Также полиция призывает отозваться самих людей, изображенных на фото.

Фото: Valsts policija

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