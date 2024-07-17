Laima Rendezvous Jūrmala соберет большое количество местных артистов

Постоянные гости фестиваля Янис Стибелис и Интарс Бусулис уже много лет радуют своими выступлениями вместе с хозяйкой мероприятия Лаймой Вайкуле. И, конечно же, и в этом году у зрителей будет возможность насладиться их дуэтами и трио. Стоит отметить, что совсем недавно Лайма Вайкуле и Янис Стибелис выпустили новую песню под названием Saule un Mēness, которая также прозвучит на фестивале. Маркус Рива и Динара Рудане, которые радовали гостей Laima Rendezvous в 2023 году, снова вернутся на сцену фестиваля.

Маркус Рива Фото: Пресс-фото

В этом году фестиваль с радостью объявляет новые имена, такие как Иго и Иво Фоминсы, которых наша публика любит и чьи песни многим нравятся уже многие годы. На сцене концертного зала "Дзинтари" также выступят участники группы Musiqq, и с большим удовольствием мы ждем новичков - группу Citi Zēni и певицу Грету.

Citi Zēni Фото: Пресс-фото

Айя Андреева и Нормундс Рутулис хорошо знакомы зрителям и также подарят волшебные выступления вместе со своими коллегами по сцене. Поэтому с нетерпением ждем всех местных артистов, которые подарят зрителям радость живого звука в концертном зале "Дзинтари" на фестивале Laima Rendezvous с 26 по 28 июля.

Фото: Пресс-фото

Не упустите уникальную возможность пережить неповторимое музыкальное путешествие вместе с выдающимися артистами! До встречи в концертном зале "Дзинтари"! Билеты доступны на bilesuserviss.lv. VIP-места и террасы, а также резервирование afterparty доступно по телефону VIP-обслуживания фестиваля: +37126645333.

Быть в концертном зале "Дзинтари" и видеть звезд и таланты на расстоянии вытянутой руки - это привилегия фестиваля Laima Rendezvous Jurmala. Каждый может стать частью этого уникального и грандиозного события!

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024 проводится при поддержке Юрмальской думы, которая активно содействует развитию культурных мероприятий в регионе и помогает организовать это незабываемое событие.

Фото: Пресс-фото

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