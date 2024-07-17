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Laima Rendezvous Jūrmala соберет большое количество местных артистов

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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Пресс-фото

Laima Rendezvous Jurmala 2024 обещает стать особенно ярким событием, собрав 45 артистов из 14 стран! Среди этих выдающихся исполнителей будет также большое количество местных артистов, которых публика фестиваля искренне любит и всегда с нетерпением ждет.

Постоянные гости фестиваля Янис Стибелис и Интарс Бусулис уже много лет радуют своими выступлениями вместе с хозяйкой мероприятия Лаймой Вайкуле. И, конечно же, и в этом году у зрителей будет возможность насладиться их дуэтами и трио. Стоит отметить, что совсем недавно Лайма Вайкуле и Янис Стибелис выпустили новую песню под названием Saule un Mēness, которая также прозвучит на фестивале. Маркус Рива и Динара Рудане, которые радовали гостей Laima Rendezvous в 2023 году, снова вернутся на сцену фестиваля.

Маркус Рива
Маркус Рива Фото: Пресс-фото

В этом году фестиваль с радостью объявляет новые имена, такие как Иго и Иво Фоминсы, которых наша публика любит и чьи песни многим нравятся уже многие годы. На сцене концертного зала "Дзинтари" также выступят участники группы Musiqq, и с большим удовольствием мы ждем новичков - группу Citi Zēni и певицу Грету.

Citi Zēni
Citi Zēni Фото: Пресс-фото

Айя Андреева и Нормундс Рутулис хорошо знакомы зрителям и также подарят волшебные выступления вместе со своими коллегами по сцене. Поэтому с нетерпением ждем всех местных артистов, которые подарят зрителям радость живого звука в концертном зале "Дзинтари" на фестивале Laima Rendezvous с 26 по 28 июля.

Фото: Пресс-фото

Не упустите уникальную возможность пережить неповторимое музыкальное путешествие вместе с выдающимися артистами! До встречи в концертном зале "Дзинтари"!

Билеты доступны на bilesuserviss.lv. VIP-места и террасы, а также резервирование afterparty доступно по телефону VIP-обслуживания фестиваля: +37126645333.

Быть в концертном зале "Дзинтари" и видеть звезд и таланты на расстоянии вытянутой руки - это привилегия фестиваля Laima Rendezvous Jurmala. Каждый может стать частью этого уникального и грандиозного события!

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024 проводится при поддержке Юрмальской думы, которая активно содействует развитию культурных мероприятий в регионе и помогает организовать это незабываемое событие.

Фото: Пресс-фото

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