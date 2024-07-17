Почти 3000 учеников основной школы отказались от изучения русского языка как второго иностранного

Наибольшее количество заявлений об отказе от изучения русского языка было получено в Риге - 390. Также более 100 заявлений было получено в Валмиере, Огре, Лиепае, Кекаве, Марупе, Елгаве, Бауске и Салдусе.

В Резекне, Даугавпилсе, Прейльском, Ливанском, Балвском, Гулбенском, Кулдигском, Аугшдаугавском, Саласпилсском и Вараклянском краях было получено не более десяти заявлений.

В Краславе и Валке ни один ученик не отказался изучать русский язык как второй иностранный.

Наибольшее количество отказавшихся от изучения русского языка школьников - 717 - учащиеся 7-х классов.

Как сообщалось ранее, родители учеников, чьи дети обучаются по программе общего основного образования, до 21 июня могли отказаться от изучения русского языка как второго иностранного.

После отказа, но не позднее начала следующего учебного года учредитель образовательного учреждения совместно со школой обязан предоставить ученику возможность изучать другой иностранный язык.

Для учеников, которые начали и хотят продолжить изучение русского языка, школы должны будут обеспечить обучение русскому языку в качестве второго иностранного до окончания основной школы, но не позднее конца 2029/2030 учебного года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!