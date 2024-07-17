В письмах будет указано, какие действия необходимо предпринять, чтобы после 15 июля 2025 года иметь возможность продолжать жить в Латвии в качестве постоянного жителя Европейского союза.

Согласно поправкам к закону об иммиграции, принятым 20 июня этого года, граждане России, постоянно проживавшие в Латвии до получения российского гражданства и получившие разрешение на постоянное проживание в соответствии с законом "О въезде и проживании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике", должны до 30 июня 2025 года подать в PMLP документы для получения статуса постоянного жителя Европейского союза, в том числе подтверждение успешной сдачи экзамена на знание государственного языка.

Если заявление не будет получено до 30 июня 2025 года, срок действия постоянного вида на жительство истечет 15 июля 2025 года, и лицо должно будет покинуть территорию Латвии до 13 октября 2025 года.

Если до 16 июня 2025 года лицо хотя бы один раз не сдаст тест на знание государственного языка и запишется на пересдачу до 30 сентября 2025 года, документы необходимо будет подать до 31 октября 2025 года.

Ожидается, что срок рассмотрения документов займет до одного года, сообщает PMLP. Пока документы находятся на рассмотрении, ранее выданный вид на жительство будет действителен.

"Письмо, подготовленное PMLP, является не решением, а информационным документом, объясняющим процесс подачи документов. Во избежание неприятных ситуаций просим подавать документы своевременно. Даже если человек освобожден от сдачи экзамена на знание государственного языка, все остальные необходимые документы должны быть поданы вовремя", - подчеркнула глава управления Майра Розе.

Гражданам России, которые уже подали документы на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, обращаться в PMLP не нужно.

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