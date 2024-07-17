Последний раз видели в Эйндховене. Разыскивают пропавшего Рената Васильченко

Должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают без вести пропавшего Рената Васильченко 2000 года рождения.
С мужчиной невозможно связаться с марта этого года. Последнее известное местоположение - Нидерланды, город Эйндховен.
Приметы: рост около 180 см, темно-каштановые волосы.
Госполиция призывает посмотреть изображение мужчины и отозваться каждого, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.
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