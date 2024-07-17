Последний раз видели в Эйндховене. Разыскивают пропавшего Рената Васильченко

С мужчиной невозможно связаться с марта этого года. Последнее известное местоположение - Нидерланды, город Эйндховен.

Приметы: рост около 180 см, темно-каштановые волосы.

Госполиция призывает посмотреть изображение мужчины и отозваться каждого, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!