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Последний раз видели в Эйндховене. Разыскивают пропавшего Рената Васильченко

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Пропавший Ренат Васильченко
Пропавший Ренат Васильченко Фото: Valsts policija

Должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают без вести пропавшего Рената Васильченко 2000 года рождения.

С мужчиной невозможно связаться с марта этого года. Последнее известное местоположение - Нидерланды, город Эйндховен.

Приметы: рост около 180 см, темно-каштановые волосы.

Госполиция призывает посмотреть изображение мужчины и отозваться каждого, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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