"Это плохо для нас, но это ужасная новость для Украины": европейские дипломаты о назначении Джей Ди Вэнса

«Я не думаю, что Владимир Путин представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а в той степени, в которой представляет, это опять же говорит о том, что Европа должна взять на себя более активную роль в обеспечении собственной безопасности», — сказал Вэнс.

«Да, в итоге Трамп будет определять политику в отношении Украины, — написал в соцсети X Сергей Куделя, профессор политологии в Университете Бэйлора. — Но выбор Вэнса говорит нам все, что нужно знать о том, как Трамп собирается подходить к Украине, когда станет президентом: никакого членства в НАТО для Украины, сокращение военной и экономической помощи и принуждение Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным».

«Мы должны попытаться убедить Вэнса в обратном, — говорит Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики в Киеве. — Мы можем использовать тот факт, что он воевал в Ираке, поэтому его нужно пригласить в Украину, чтобы он своими глазами увидел, что происходит и как тратятся американские деньги».

Магда согласен с тем, что непредсказуемость Трампа может стать проблемой для Киева. Правда, сам Зеленский на днях сказал, что его не пугает избрание Трампа: «Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь».

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс Фото: Getty Images