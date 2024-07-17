Видео Для поисков пропавшего водного мотоциклиста родственники привлекли вертолет

Во вторник полиция и волонтеры на острове Роню искали пропавшего с использованием дрона. Родственники пропавшего во вторник вечером в частном порядке организовали поиски с вертолета, который обследовал территорию с воздуха.

Поиски продолжались и в среду, когда зона поиска была расширена до побережья Сааремаа. Была обследована акватория от острова Роню до Сааремаа. Во вторник и среду волонтеры на лодках объехали остров Роню.

Как уже сообщалось, в субботу в территориальных водах Эстонии пропали двое граждан Латвии, которые на водных мотоциклах ехали из Калтене на остров Роню. В их поисках были задействованы и военно-морские силы двух стран.

В Государственной полиции Латвии агентству LETA в воскресенье сообщили, что один из пропавших благополучно добрался до острова Роню.

Объединенный центр координации морского и воздушного поиска и спасения Эстонии в понедельник прекратил поиски активов пропавшего, однако это продолжают полиция и волонтеры острова Роню.

Пропавший - Серго Тваури 1986 года рождения. Был одет в водонепроницаемый жилет темного и красного цветов, темную одежду на все тело, темную обувь, шлем темного и белого цветов.

Видео: сюжет Degpunktā

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