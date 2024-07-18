Украина перекрыла транзит российской нефти в Венгрию

Нефть из РФ больше не поступает в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" из-за ужесточения украинских санкций в отношении российской нефтегазовой компании "Лукойл". Об этом, как пишет Bloomberg в среду, 17 июля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях заседания Совбеза ООН.

"В Украине сложилась правовая ситуация, в соответствии с которой "Лукойл" в настоящее время не осуществляет поставки в Венгрию", - приводит слова Сийярто издание.

Глава венгерского МИДа добавил, что сейчас "Лукойл" и венгерская энергетическая компания MOL "работают над совместным юридическим решением", чтобы восстановить поставки нефти по нефтепроводу.

РФ поставляла нефть в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящего через территорию Украины. В прошлом году объемы нефти из РФ в Венгрию сократились на 2% по сравнению с 2022 годом, тем не менее Будапешт, несмотря на войну РФ против Украины, продолжил укреплять энергетические связи с Москвой, подписав несколько соглашений об увеличении поставок российского природного газа, отмечает Bloomberg.

Киев ввел санкции в отношении "Лукойла" еще в 2018 году, однако существенно их расширил в июне 2024 года, в частности, добавив запрет на транзит продукции российской компании через Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!