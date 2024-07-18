"Полчаса и все сгорело". Пожар уничтожил дом семьи в Бабите

В округе Бабите жертвой огня стали двухэтажный дом и гараж семьи. Больше всего пострадала крыша дома, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Огонь охватил дом и находящийся рядом гараж очень быстро. Житель дома указывает, что снизу загорелся навес.
К счастью, всем членам семьи и двум их собакам удалось вовремя покинуть дом. Пламя быстро охватило оба этажа и крышу здания.
"Очень быстро, полчаса и все сгорело", - рассказала соседка Виктория.
На месте событий более трех часов работали пять подразделений пожарных. "После прибытия мы констатировали, что горят крыша, фасад и гараж. Общая площадь возгорания составила 315 квадратных метров. Людям опасность не грозила", - указал представитель Пожарно-спасательной службы.
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