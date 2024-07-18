Байден заразился Covid-19

Незадолго до этого Байден сообщил, что он может рассмотреть отказ баллотироваться на переизбрание в должности, если врачи диагностируют у него серьезное медицинское состояние.

81-летний Байден сообщил репортерам, что "чувствует себя хорошо", когда он сократил поездкe в рамках своей предвыборной кампании в Лас-Вегас и улетел в свой дом в штате Делавэр, чтобы начать самоизоляцию.

Байден поблагодарил доброжелателей на платформе X. "Я изолируюсь, пока не выздоровею, но в это время продолжу работать, чтобы выполнить работу во благо американского народа", - добавил Байден.

Заражение Байдена происходит в критический для его кампании момент, после того как его плохое выступление на дебатах с соперником по выборам Дональдом Трампом вызвало опасения за его здоровье и призывы некоторых демократов выйти из перевыборной кампании.

Байден был вынужден отменить выступление перед профсоюзом, представляющим латиноамериканских рабочих, которые важны для его избирательной кампании.

Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден получил вакцину и ревакцинацию, но сейчас принимает препарат против курения Paxlovid и "продолжает выполнять свои обязанности в полной изоляции".

Врач Белого дома Кевин О'Коннор сказал, что у Байдена был насморк, кашель и "общее недомогание", а после посещения предвыборного мероприятия он сдал анализ на Covid-19.

"У него легкие симптомы", - сказал О'Коннор, добавив, что частота дыхания, температура тела и уровень кислорода в крови Байдена в норме.

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