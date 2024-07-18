Байден заразился Covid-19

Тест на Covid-19 президента США Джо Байдена в среду показал положительный результат, и у него легкие симптомы заболевания, сообщает AFP.
Незадолго до этого Байден сообщил, что он может рассмотреть отказ баллотироваться на переизбрание в должности, если врачи диагностируют у него серьезное медицинское состояние.
81-летний Байден сообщил репортерам, что "чувствует себя хорошо", когда он сократил поездкe в рамках своей предвыборной кампании в Лас-Вегас и улетел в свой дом в штате Делавэр, чтобы начать самоизоляцию.
Байден поблагодарил доброжелателей на платформе X. "Я изолируюсь, пока не выздоровею, но в это время продолжу работать, чтобы выполнить работу во благо американского народа", - добавил Байден.
Заражение Байдена происходит в критический для его кампании момент, после того как его плохое выступление на дебатах с соперником по выборам Дональдом Трампом вызвало опасения за его здоровье и призывы некоторых демократов выйти из перевыборной кампании.
Байден был вынужден отменить выступление перед профсоюзом, представляющим латиноамериканских рабочих, которые важны для его избирательной кампании.
Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден получил вакцину и ревакцинацию, но сейчас принимает препарат против курения Paxlovid и "продолжает выполнять свои обязанности в полной изоляции".
Врач Белого дома Кевин О'Коннор сказал, что у Байдена был насморк, кашель и "общее недомогание", а после посещения предвыборного мероприятия он сдал анализ на Covid-19.
"У него легкие симптомы", - сказал О'Коннор, добавив, что частота дыхания, температура тела и уровень кислорода в крови Байдена в норме.
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