Трагическое первое свидание в Литве: мужчина утонул, женщину спасли

Центр медицинской помощи получил сообщение, что в поселке Пеледнагяй в пруду тонет человек. На место происшествия были отправлены несколько дежуривших в ближайшей округе полицейских, команда медиков службы неотложной помощи Каунаса, а также пожарные.

Когда спасательные силы прибыли на место происшествия, очевидцы указали, что о тонущем друге сообщила женщина, которая купалась вместе с ним. Молодая женщина рассказала, что они купались вместе и ее друг просто начал тонуть, спасти его она на смогла.

В тот момент на пляже было много людей. Трое мужчин бросились женщине на помощь. Один из них бросил спасательный круг. Женщина сама была очень уставшей и перепуганной. Мужчины ее спасли

Пожарные при помощи лодки обследовали пруд. Спасатели проверили как берега пруда, так и центральную его часть, однако мужчину сначала не нашли. Вскоре на место происшествия прибыла команда водолазов. Незадолго до 21:00 примерно в 30 метрах от берега спасатели нашли тело 27-летнего мужчины и доставили на берег.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!