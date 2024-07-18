По сведениям других американских изданий, Крукс был замечен на крыше, откуда он стрелял, еще за 20 минут до того, как он открыл огонь — и, промахнувшись по Трампу, убил одного и тяжело ранил еще двоих участников митинга.

Он был убит снайперами Секретной службы через 26 секунд после того, как выстрелил в Трампа.

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Директор ФБР Кристофер Рей сказал на брифингах членам Конгресса, что мотивы Крукса следствие пока еще не выяснило.

Несколько сенаторов-республиканцев, присутствовавших на брифинге, заявили, что поражены тем фактом, что Секретная служба, обнаружив в толпе крайне подозрительного человека, тем не менее не запретила Трампу подняться на трибуну.

Кроме того, эти сенаторы-однопартийцы Трампа крайне недовольны количеством информации, которую они получают о расследовании покушения, и требуют отставки директора Секретной службы Кимберли Читл.

Отставки Читл потребовал и спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он заявил, что Палата представителей проведет собственное расследование покушения на Трампа. В специальную комиссию, по его словам, войдут конгрессмены от обеих партий.

Кимберли Читл на следующей неделе должна выступить на заседаниях двух комитетов Палаты представителей.

Организовать независимое расследование покушения на Дональда Трампа, параллельное официальному следствию, обещал и президент Джо Байден.