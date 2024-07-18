Из-за фестиваля Positivus на Луцавсале вводят ограничения движения

Так, в четверг, 18 июля, с 17 часов до 4:30 воскресенья, 21 июля, будет закрыто движение транспортных средств на участке улиц Луцавсалас и Лайву (на Луцавсале) за автомобильной стоянкой торгового центра K Senukai.

Кроме того, в указанный период времени будет закрыта и территория огородов напротив автомобильной стоянки K Senukai.

С 17 часов четверга до 4:30 воскресенья, 21 июля, также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Луцавсалас от ротационного кольца улицы Мукусалас до улицы Лайву.

В этот период парковка средств микромобильности на Луцавсале будет разрешена только в специально отведенной зоне для парковки таких средств.

Упомянутые ограничения не будут относиться к оперативному транспорту и транспорту со специальными пропусками, выданными предприятием Positivus.

Напомним, фестиваль Positivus пройдет 19 и 20 июля на Луцавсале в Риге.

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