Из-за фестиваля Positivus на Луцавсале вводят ограничения движения

Вечером в четверг на Луцавсале начнут действовать значительные ограничения движения из-за подготовки проведения фестиваля Positivus, сообщает агентство LETA.
Так, в четверг, 18 июля, с 17 часов до 4:30 воскресенья, 21 июля, будет закрыто движение транспортных средств на участке улиц Луцавсалас и Лайву (на Луцавсале) за автомобильной стоянкой торгового центра K Senukai.
Кроме того, в указанный период времени будет закрыта и территория огородов напротив автомобильной стоянки K Senukai.
С 17 часов четверга до 4:30 воскресенья, 21 июля, также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Луцавсалас от ротационного кольца улицы Мукусалас до улицы Лайву.
В этот период парковка средств микромобильности на Луцавсале будет разрешена только в специально отведенной зоне для парковки таких средств.
Упомянутые ограничения не будут относиться к оперативному транспорту и транспорту со специальными пропусками, выданными предприятием Positivus.
Напомним, фестиваль Positivus пройдет 19 и 20 июля на Луцавсале в Риге.
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