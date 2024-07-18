Штейнбука: для повышения налогов в Латвии в настоящее время нет причин

В Латвии в настоящее время нет причин для повышения налогов, заявила в четверг в программе "900 секунд" на канале TV3 председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Инна Штейнбука.
Она отметила, что экономика Латвии все еще растет очень медленно, что также плохо для государственного бюджета, но в первой половине этого года общие налоговые поступления отстали от плана всего на 2%.
"Полугодие выглядит относительно многообещающим", - сказала Штейнбука, пояснив, что во втором полугодии, если не произойдет никаких глобальных потрясений, можно ожидать улучшения экономического роста Латвии.
Таким образом, при работе над государственным бюджетом на следующий год в Латвии нет причин повышать налоги, считает Штейнбука.
"Глядя на реальные цифры, я бы сказала, что не вижу никакой трагедии и не вижу причин для повышения налогов в данный момент", - сказала председатель СФД.
Она также подчеркнула, что прорыв в экономике может быть достигнут не за счет изменения налогов, а за счет повышения производительности труда, внедрения технологий, стимулирования инвестиций.
"Нам еще предстоит увидеть, что произойдет с налоговыми поступлениями в летние месяцы. [...] Мы не должны вводить общественность в заблуждение, что нам обязательно придется что-то повышать", - сказала Штейнбука, добавив, что, например, говорить о повышении ставки налога на добавленную стоимость (PVN) сейчас преждевременно.
"Данные по сбору налогов за июнь показывают, что поступления PVN продолжают улучшаться, что соответствует улучшению данных по потреблению. Однако налоги на труд отстают от плана, что не коррелирует с улучшением валовой заработной платы, наблюдавшимся в первом квартале года.
СФД отмечает, что рост годового брутто фонда заработной платы на 11% соответствует росту предыдущего года.
Совет также отмечает, что в июне было собрано 95% от общего запланированного объема налогов, хотя это на 62 млн евро меньше, чем планировалось. Месячный план по группам налогов был перевыполнен только по НДС - на 18%, в то время как план по обязательным взносам государственного социального страхования недовыполнен на 13%, по налогу на прибыль предприятий - на 9%, по акцизам - на 5% и подоходному налогу физических лиц - на 4%.
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