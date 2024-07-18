Штейнбука: для повышения налогов в Латвии в настоящее время нет причин

"Данные по сбору налогов за июнь показывают, что поступления PVN продолжают улучшаться, что соответствует улучшению данных по потреблению. Однако налоги на труд отстают от плана, что не коррелирует с улучшением валовой заработной платы, наблюдавшимся в первом квартале года.

Совет также отмечает, что в июне было собрано 95% от общего запланированного объема налогов, хотя это на 62 млн евро меньше, чем планировалось. Месячный план по группам налогов был перевыполнен только по НДС - на 18%, в то время как план по обязательным взносам государственного социального страхования недовыполнен на 13%, по налогу на прибыль предприятий - на 9%, по акцизам - на 5% и подоходному налогу физических лиц - на 4%.