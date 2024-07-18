Шольц: В долгосрочной перспективе нужны договоры с РФ по разоружению

Отношения Запада с Россией в ближайшем будущем будут, скорее всего, определяться политикой сдерживания. Однако в долгосрочной перспективе необходимо вновь заключить с Россией договоры о разоружении. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая в интервью телеканалу ARD в среду, 17 июля, на вопрос о том, относится ли он с пониманием к тому, что немцы снова испытывают страх перед холодной войной.

"Все, что мы делаем, должно привести к тому, что для нас снова наступит время, когда мы сможем говорить о контроле над вооружениями между ведущими мировыми державами. Даже если это время, как кажется, еще очень далеко", - подчеркнул глава германского правительства.

По словам Шольца, Россия вышла "из всех соглашений о разоружении" и Германия "должна отреагировать на это". "Вот почему мы должны быть настолько сильными, чтобы никто на нас не напал", - пояснил он.

Шольц о "дыре" в федеральном бюджете ФРГ