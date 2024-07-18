ЕСПЧ: Переход на обучение на латышском языке не нарушает Конвенцию о защите прав человека

С 1 сентября 2024 года обучение будут проходить только на латышском языке во 2-х, 5-х и 8-х классах, а с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.

В конце 2023 года ЕСПЧ по другому делу заявил, что не обнаружил нарушений прав человека при осуществленном в Латвии переходе на образование только на государственном языке. В решениях Палаты ЕСПЧ по делу "Джибути и другие против Латвии" и по делу "Валиуллина и другие против Латвии" единогласно признано отсутствие нарушения Европейской конвенции по правам человека.

В деле "Валиуллина и другие против Латвии" заявители выразили обеспокоенность поправками к закону 2018 года, увеличившими в государственных школах количество предметов, которые должны преподаваться на латышском языке - государственном языке, в результате что время обучения на русском языке сократилось. В 2019 году Конституционный суд принял решение о конституционности соответствующих поправок, признав их соответствующими Конституции.

Заявители выразили обеспокоенность по поводу таких же изменений в частных школах. Также в этом деле Конституционный суд признал в 2020 году, что законодатель, регламентируя использование языков в общем образовании в частных школах, обеспечил баланс между поощрением использования государственного языка и правом человека на принадлежность к меньшинствам для сохранения и развития своей самобытности и культуры.

ЕСПЧ установил, что меры, принятые правительством Латвии по расширению использования государственного языка в школах, были соразмерными и необходимыми, в частности, для обеспечения единства в системе образования и достаточного уровня знания латышского языка, что позволило бы населению эффективно участвовать в общественной жизни.

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