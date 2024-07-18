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Видео Украинцы ударили по базе береговой охраны оккупантов в Крыму

rus.tvnet.lv
Обновлено 18 июля 2024, 18:11
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Украинский морской дрон. Иллюстративное фото
Украинский морской дрон. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Морские и воздушные беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) нанесли удары по базе Береговой охраны России на озере Донузлав в оккупированном Крыму, сообщил УНИАН информированный источник.

"Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ в Крыму провели учения по обороне вод озера Донузлав", - сообщил собеседник УНИАН.

"Благодаря беспилотникам СБУ эти учения провалились, поскольку россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже о районе озера", - подчеркнул источник.

В результате совместной атаки беспилотников и дистанционно управляемых катеров на базе береговой охраны было поражено несколько объектов, в результате чего они были выведены из строя.

Видео: Удар украинскими дронами

В частности, речь идет о штабе с центром управления, складе боеприпасов и техники, электроподстанции, технических средствах и огневых позициях противника, сообщил собеседник УНИАН.

Ранее в четверг Россия сообщила, что ночью над Крымом было сбито 33 украинских беспилотника. Минобороны РФ также сообщило, что были уничтожены десять морских дронов, приближавшихся к Крымскому полуострову.

Еще два дрона ночью были сбиты над Брянской областью на западе России.

Украина пытается парализовать поставки топлива для российской армии, нанося удары с беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, бензохранилищам и другим конкретным целям.

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