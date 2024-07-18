Видео Украинцы ударили по базе береговой охраны оккупантов в Крыму

"Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ в Крыму провели учения по обороне вод озера Донузлав", - сообщил собеседник УНИАН.

"Благодаря беспилотникам СБУ эти учения провалились, поскольку россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже о районе озера", - подчеркнул источник.

В результате совместной атаки беспилотников и дистанционно управляемых катеров на базе береговой охраны было поражено несколько объектов, в результате чего они были выведены из строя.

Видео: Удар украинскими дронами

В частности, речь идет о штабе с центром управления, складе боеприпасов и техники, электроподстанции, технических средствах и огневых позициях противника, сообщил собеседник УНИАН.

Ранее в четверг Россия сообщила, что ночью над Крымом было сбито 33 украинских беспилотника. Минобороны РФ также сообщило, что были уничтожены десять морских дронов, приближавшихся к Крымскому полуострову.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - A large-scale attack occurred in Crimea involving Ukrainian drones and unmanned boats.



Russian defense forces claim that they managed to intercept and neutralize 33 kamikaze UAVs and 10 unmanned boats heading towards the Crimean Peninsula.



A video released shows the… pic.twitter.com/uTJgRpt7nl — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 18, 2024

Еще два дрона ночью были сбиты над Брянской областью на западе России.

Украина пытается парализовать поставки топлива для российской армии, нанося удары с беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, бензохранилищам и другим конкретным целям.

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