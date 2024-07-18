Видео Украинцы ударили по базе береговой охраны оккупантов в Крыму

Морские и воздушные беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) нанесли удары по базе Береговой охраны России на озере Донузлав в оккупированном Крыму, сообщил УНИАН информированный источник.
"Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ в Крыму провели учения по обороне вод озера Донузлав", - сообщил собеседник УНИАН.
"Благодаря беспилотникам СБУ эти учения провалились, поскольку россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже о районе озера", - подчеркнул источник.
В результате совместной атаки беспилотников и дистанционно управляемых катеров на базе береговой охраны было поражено несколько объектов, в результате чего они были выведены из строя.
Видео: Удар украинскими дронами
В частности, речь идет о штабе с центром управления, складе боеприпасов и техники, электроподстанции, технических средствах и огневых позициях противника, сообщил собеседник УНИАН.
Ранее в четверг Россия сообщила, что ночью над Крымом было сбито 33 украинских беспилотника. Минобороны РФ также сообщило, что были уничтожены десять морских дронов, приближавшихся к Крымскому полуострову.
❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - A large-scale attack occurred in Crimea involving Ukrainian drones and unmanned boats.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 18, 2024
Russian defense forces claim that they managed to intercept and neutralize 33 kamikaze UAVs and 10 unmanned boats heading towards the Crimean Peninsula.
A video released shows the… pic.twitter.com/uTJgRpt7nl
Еще два дрона ночью были сбиты над Брянской областью на западе России.
Украина пытается парализовать поставки топлива для российской армии, нанося удары с беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, бензохранилищам и другим конкретным целям.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!