Видео Под Балви демонтирован еще один советский памятник

Памятник в сквере в Виляке изначально не был включен в список памятников, подлежащих демонтажу, поскольку под ним могли оказаться захоронения. Однако захоронений обнаружено не было.

Как перед, так и во время демонтажных работ проводились наблюдения и зондирование с целью получения уверенности в наличии или отсутствии под памятником захоронений, подчеркивает представитель муниципалитета.

27 июля прошлого года краевой совет Балви принял решение о демонтаже памятника.

Фото: Gita Memmēna/Vidzemes tūrisma asociācija/ www.militaryheritagetourism.info

Как поясняет Яунжейкаре, памятник был построен для советских красных партизан и являлся памятником, прославляющим советскую власть, поэтому муниципалитет принял решение демонтировать его в соответствии с нормами, установленными в законе "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы и их демонтаж на территории Латвийской Республики".

Латвийский музей оккупации пришел к выводу, что оригинальные части и фрагменты демонтированного объекта не имеют художественной ценности, архитектурного качества и культурнообразовательного или образовательного значения, поэтому оригинальные части и фрагменты демонтированного памятника были признаны брошенным строительным мусором и утилизированы.

После принятия решения в прошлом году муниципалитет Балвского края провел исследование рынка и определил, что работы по демонтажу будут проведены в этом году.

20 июня самоуправление заключило договор на оказание услуг с компанией Meklēšanas biedrība "Leģenda", которая выполнила как демонтажные работы, так и работы по зондированию.

Видео: Демонтаж памятника в Виляке

Pirms pāris dienām Viļakā.

Prieks skatīties.

-1 okupeklis pic.twitter.com/DbkQfEaoTB — Par Tēvzemi (@partevzemi) July 18, 2024

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