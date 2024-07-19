Растущая обеспокоенность демократов объясняется еще и тем, что упрямство Байдена может в итоге привести не только к поражению в гонке за Белый дом, но и к потере ими обеих палат Конгресса.

Если ситуация в лагере демократов будет продолжать развиваться в том же духе, уже в ближайшие дни Джо Байдену придется принимать нелегкое решение.

«Насморк и кашель»

В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что Байден заразился ковидом, но заверила, что болезнь протекает в легкой форме.

По словам Жан-Пьер, президенту ранее были сделаны и основная, и подкрепляющая прививки.

Ранее у Байдена уже дважды был положительный тест на Covid-19.

Врач Байдена Кевин О’Коннор сообщил прессе, что у президента — насморк и кашель, и что он принимает препарат Paxlovid. В начале дня он чувствовал себя нормально, но затем очередной анализ показал, что у него вновь коронавирусная инфекция.

В течение дня Байден посещал сторонников в Лас-Вегасе и выступал на одном из мероприятий. Позже он был вынужден отменить выступление в организации по защите гражданских прав латиноамериканцев UnidosUS.

Репортеры, освещавшие поездку Байдена в Лас-Вегас, передают, что по трапу в самолет он поднимался медленно и нерешительно. Маски на нем не было.

Когда он садился в самолет, было слышно, как он сказал: «Хорошо. Я чувствую себя хорошо».