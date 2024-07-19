"Так что скоро в больницах не останется молодых врачей, говорящих по-русски. Недавно я встречался с руководителями больниц и призвал их как-то влиять на заведующих отделениями, других руководящих сотрудников, чтобы перевести рабочую среду с русского на латышский. Я вижу, что в Латвии еще существует традиция использования русского языка в общении между сотрудниками больниц, поэтому обязанность руководителей больниц - заставлять своих коллег говорить по-латышски. В больницах есть русскоязычные заведующие отделениями, которые работают там уже двадцать, а то и тридцать лет и говорят со своими коллегами только по-русски. Когда приходит молодой врач, плохо говорящий по-русски, он тоже вынужден подчиняться сложившейся традиции. Так больше продолжаться не должно, и руководители больниц должны следить за тем, чтобы ситуация менялась в пользу госязыка", - заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.