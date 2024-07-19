Вернется ли Positivus в Салацгриву?

После пандемии мы приняли осознанное решение больше ориентироваться на молодёжную аудиторию. Без этого не будет преемственности, а это будет означать, что фестиваль с каждым годом будет становиться все меньше и меньше.

Майорс также говорит, что всегда хотел, чтобы посетители фестиваля чувствовали себя так, как будто они приехали за границу. "Со здоровой завистью я черпал вдохновение из супер-качественных мероприятий за пределами Латвии и хотел реализовать нечто подобное здесь. Это мой драйв. Я также понял, что вдохновение для великих событий всегда нужно искать за границей. Латвия – это идеальное место для жизни, но только при условии, что есть возможность как можно больше путешествовать. Потому что в маленькой среде не могут поивиться идеи, рождающиеся в больших городах и нациях", - говорит Майорс.