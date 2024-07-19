Вернется ли Positivus в Салацгриву?

О том, как изменился фестиваль и что повлияло на эти изменения, в интервью журналу Santa рассказал организатор фестиваля Positivus Гиртс Майорс.
В интервью говорится, что Positivus радикально изменился: из фестиваля на природе Салацгривы он перешел в городскую Луцавсалу, в музыкальном плане - из инди-жанра он стал сценой для хип-хопа. На это Майорс отвечает: "Если бы фестиваль и дальше проводился в Салацгриве, что требует гораздо больше средств, он не смог бы продолжать с такой амбициозной и актуальной программой. В Салацгриве нет инфраструктуры, где люди могли бы остановиться, но количество желающих жить в палаточном городке сокращается. Сегодняшняя молодежь хочет останавливаться в квартирах Airbnb, ее стремление к комфорту намного выше, чем десять лет назад".
Он продолжает: "Если говорить о выборе музыки, я бы предложил вам посмотреть на фестиваль не в контексте одного года, а в целом - какие музыканты и группы мы привезли в Латвию за эти шестнадцать лет. Их разнообразие поражает!
Многие даже не догадываются, что группы, чьи концерты сейчас проходят на больших аренах, в первые годы своего существования выступали на Positivus.
Я всегда это подчеркивал: мы представляем самую актуальную поп-музыку в мире. Конечно, группы нельзя звать на заказ, поэтому один год доминирует один жанр, а в другой – другой.
После пандемии мы приняли осознанное решение больше ориентироваться на молодёжную аудиторию. Без этого не будет преемственности, а это будет означать, что фестиваль с каждым годом будет становиться все меньше и меньше.
Я не думаю, что Positivus перестает быть актуальным даже для нашего поколения – посетите его с детьми и получите возможность увидеть, что такое современный мир. Анализируя программу любого фестиваля в мире, тенденции схожи — сейчас доминирует хип-хоп".
Майорс также говорит, что всегда хотел, чтобы посетители фестиваля чувствовали себя так, как будто они приехали за границу. "Со здоровой завистью я черпал вдохновение из супер-качественных мероприятий за пределами Латвии и хотел реализовать нечто подобное здесь. Это мой драйв. Я также понял, что вдохновение для великих событий всегда нужно искать за границей. Латвия – это идеальное место для жизни, но только при условии, что есть возможность как можно больше путешествовать. Потому что в маленькой среде не могут поивиться идеи, рождающиеся в больших городах и нациях", - говорит Майорс.
Напоминаем, что в этом году фестиваль Positvus пройдет 19 и 20 июля на Луцавсале.
На фестивале выступят американский певец, танцор и актер Джейсон Деруло, Offset, один из музыкантов атлантской группы Migos, британская рок-группа Nothing But Thieves, представитель хип-хоп музыки NEMZZZ, отечественный рэп-классик Ozols, проекты Wiesulis и sangvn, а также группа Detlef и многие другие.
Подробности читайте в июльском номере журнала Santa!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!