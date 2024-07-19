"Вы меня напугали", - сказала моя коллега, когда я спросил, есть ли у нее действующая медсправка для водителей. Конечно, да, есть. Однако есть водители, которые продолжают управлять автомобилем, не пройдя плановый медицинский осмотр, а есть даже те, кто узнает, что справка закончилась, только тогда, когда их остановили правоохранители. В таком случае, правда, придется на некоторое время забыть о вождении автомобиля.
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Какие штрафы за вождение без действительной медицинской справки? Водители продолжают попадаться
"Вы меня напугали", - сказала моя коллега, когда я спросил, есть ли у нее действующая медсправка для водителей. Конечно, да, есть. Однако есть водители, которые продолжают управлять автомобилем, не пройдя плановый медицинский осмотр, а есть даже те, кто узнает, что справка закончилась, только тогда, когда их остановили правоохранители. В таком случае, правда, придется на некоторое время забыть о вождении автомобиля.
Медицинская справка выдается сроком на 10 лет (для людей старше 60 лет - максимум на 3 года), а поскольку это достаточно длительный срок, то, само собой разумеется, о сроке годности можно забыть.