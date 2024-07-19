Какие штрафы за вождение без действительной медицинской справки? Водители продолжают попадаться

"Вы меня напугали", - сказала моя коллега, когда я спросил, есть ли у нее действующая медсправка для водителей. Конечно, да, есть. Однако есть водители, которые продолжают управлять автомобилем, не пройдя плановый медицинский осмотр, а есть даже те, кто узнает, что справка закончилась, только тогда, когда их остановили правоохранители. В таком случае, правда, придется на некоторое время забыть о вождении автомобиля.