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Какие штрафы за вождение без действительной медицинской справки? Водители продолжают попадаться

rus.tvnet.lv
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Фото: Shutterstock

"Вы меня напугали", - сказала моя коллега, когда я спросил, есть ли у нее действующая медсправка для водителей. Конечно, да, есть. Однако есть водители, которые продолжают управлять автомобилем, не пройдя плановый медицинский осмотр, а есть даже те, кто узнает, что справка закончилась, только тогда, когда их остановили правоохранители. В таком случае, правда, придется на некоторое время забыть о вождении автомобиля.

"Вы меня напугали", - сказала моя коллега, когда я спросил, есть ли у нее действующая медсправка для водителей. Конечно, да, есть. Однако есть водители, которые продолжают управлять автомобилем, не пройдя плановый медицинский осмотр, а есть даже те, кто узнает, что справка закончилась, только тогда, когда их остановили правоохранители. В таком случае, правда, придется на некоторое время забыть о вождении автомобиля.

Медицинская справка выдается сроком на 10 лет (для людей старше 60 лет - максимум на 3 года), а поскольку это достаточно длительный срок, то, само собой разумеется, о сроке годности можно забыть.

По словам представителя Госполиции Лины Багдоне, с 1 января по 30 июня этого года правоохранители поймали...

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