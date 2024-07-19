Украина сообщила, что сбила еще один российский самолет Су-25

"Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении.

Российская сторона эту информацию пока не прокомментировала.

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