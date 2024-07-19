Украина сообщила, что сбила еще один российский самолет Су-25

В пятницу, 19 июня, украинские военные Покровском направлении сбили российский пикирующий бомбардировщик Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений сил обороны Украины, сообщил Telegram-канал ОСУВ "Хортица", пишет "Украинская правда".
"Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении.
Российская сторона эту информацию пока не прокомментировала.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!